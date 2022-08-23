В Курске 50-летний мужчина утонул в реке Сейм

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

В Курске мужчина утонул в реке Сейм. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Сообщение о происшествии на воде поступило в диспетчерскую 23 августа в 12.00. На место выехали спасатели, полицейские и медики. По прибытию оперативники установили, что курянин купался в необорудованном месте недалеко от санатория по улице Парк Солянка. Погибшему было 50 лет.

Ранее в городской администрации сообщали, с 1 июня на курских водоемах утонуло шесть человек, среди них - один ребенок. Помимо этого, спасатели на пляжах оказали помощь 12 людям в связи с различными происшествиями.

Курян просят быть внимательнее при посещении водоемов. В случае ЧП звоните по номеру «112».