С 24 августа курский драмтеатр возглавит Сергей Конев

Курский драматический театр имени А.С. Пушкина возглавит Сергей Конев. С 24 августа он приступит к обязанностям директора учреждения. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, соответствующий приказ подписали в региональном комитете по культуре.

Сергей Конев – выпускник Курского колледжа культуры. Ранее он занимал должность заместителя директора драмтеатра по работе со зрителями.

Михаил Лобода, который возглавлял театр до сегодняшнего дня, ушел на заслуженный отдых. Он проработал в должности директора 15 лет. В прошлом году Лободе присвоили звание «Почетный работник культуры и искусства Курской области».