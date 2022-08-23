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Звезды23 августа 2022 12:05

С 24 августа курский драмтеатр возглавит Сергей Конев

Бывший директор Михаил Лобода уходит на заслуженный отдых
Анна ГРЕБЕНКИНА

Курский драматический театр имени А.С. Пушкина возглавит Сергей Конев. С 24 августа он приступит к обязанностям директора учреждения. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, соответствующий приказ подписали в региональном комитете по культуре.

Сергей Конев – выпускник Курского колледжа культуры. Ранее он занимал должность заместителя директора драмтеатра по работе со зрителями.

Михаил Лобода, который возглавлял театр до сегодняшнего дня, ушел на заслуженный отдых. Он проработал в должности директора 15 лет. В прошлом году Лободе присвоили звание «Почетный работник культуры и искусства Курской области».