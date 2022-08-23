Двое курян в возрасте 60 - 70 лет стали папами

Комитет ЗАГС Курской области опубликовал статистику по возрасту родителей новорожденных за первое полугодие 2022 года. Так, согласно данным ведомства, больше всего зарегистрировали детей у мам и пап в возрастной категории 30-34 года. Этот показатель практически не отличается по гендерному признаку. У 1100 женщин появился ребенок и у 1078 мужчин.

В категории 18-24 отцами стали 394 человека, а мамами - 907.

В возрасте 25-29 лет родителями оказались 928 мужчин, женщин этого возраста немного больше -1083.

В категории 40-49 лет мамами решили стать 135 женщин, папами - 386 мужчин.

Одна женщина родила в возрасте от 50 до 59. Отцами в этом возрастном промежутке оказались 36 мужчин.

Среди мужчин в статистике значится и еще одна категория: 60-70 лет. В ней папами стали двое мужчин.