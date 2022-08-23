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Общество23 августа 2022 10:14

Двое курян в возрасте 60 - 70 лет стали папами

ЗАГС опубликовал статистику за первое полугодие 2022 года
Анна ГРЕБЕНКИНА

Комитет ЗАГС Курской области опубликовал статистику по возрасту родителей новорожденных за первое полугодие 2022 года. Так, согласно данным ведомства, больше всего зарегистрировали детей у мам и пап в возрастной категории 30-34 года. Этот показатель практически не отличается по гендерному признаку. У 1100 женщин появился ребенок и у 1078 мужчин.

В категории 18-24 отцами стали 394 человека, а мамами - 907.

В возрасте 25-29 лет родителями оказались 928 мужчин, женщин этого возраста немного больше -1083.

В категории 40-49 лет мамами решили стать 135 женщин, папами - 386 мужчин.

Одна женщина родила в возрасте от 50 до 59. Отцами в этом возрастном промежутке оказались 36 мужчин.

Среди мужчин в статистике значится и еще одна категория: 60-70 лет. В ней папами стали двое мужчин.