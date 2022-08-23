Жители Курска платили подросткам по 500 рублей за участие в мошеннической схеме

В Курске двое молодых людей использовали школьников для совершения мошенничеств. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции. Подозреваемых задержали.

Двадцатилетние куряне нанимали подростков за 500 рублей, чтобы забирать дорогие телефоны из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Сами попадать в поле зрения не хотели, так как товар получали по нелегальной схеме. Создав фейковый аккаунт торговой площадки, они использовали настоящий QR-код для получения заказанного телефона.

В Курске совершили два таких преступления. Общий ущерб от деятельности задержанных составил 120 тысяч рублей. По аналогичному сценарию они похитили из московского пункта выдачи дорогой ноутбук.

Подозреваемых задержали благодаря хорошо составленному со слов свидетелей фотороботу. Оба телефона полицейские изъяли. Продать гаджеты задержанные не успели.

Молодые люди раскаялись в преступлении и сотрудничают со следствием. В отношении них возбуждено уголовное дело по мошенничество.