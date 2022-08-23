Курянин взял миллионный кредит в банке и перевел деньги мошенникам

За сутки куряне перечислили мошенникам более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 23 августа.

Так, 45-летний житель Курска несколько дней выполнял указания преступников, поверив в легенду о «безопасном счете». Аферист сообщил мужчине о мошеннической атаке и убедил оформить максимальный кредит, чтобы спасти сбережения. Потерпевший отправился в банк и подал заявку на получение займа. Курянин подписал все необходимые документы, но сотруднику финансового учреждения об истинных причинах оформления миллионного кредита не сказал. Вместо этого курянин обналичил деньги и партиями перевел купюры через банкомат на продиктованный злоумышленником счет.

Но и на этом мошенники не остановились. На следующий день они убедили мужчину застраховать зарплатную карту. Процедура стоила потерпевшему 80 тысяч рублей. В беседе с полицейскими курянин не смог объяснить необдуманность и нелогичность своих действий. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 78 тысяч рублей.

По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.

Стражи порядка напоминают, что «безопасные счета», несанкционированные транзакции и аннулирование кредита по телефону - это уловки, которые используют аферисты для обмана доверчивых граждан. Будьте внимательны.