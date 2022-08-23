45 пунктов вакцинации от коронавируса работают в Курской области

45 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса работают в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 23 августа. Сделать прививку от ковида можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. Последний работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 18:00. Для процедуры понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Вакцинация и ревакцинация в регионе проводятся компонентами вакцины «Спутник-V». В пункте, расположенном в «МегаГРИННе», можно использовать интраназальный способ введения, то есть впрыскивание в нос через специальную насадку.

Однако для ревакцинации потребуется впрыскивать препарат дважды с интервалом в 21 день. При введении вакцины инъекционным способом в большинстве случаев достаточно одной дозы.

С начала прививочной кампании в область поступило 877 333 комплекта доз вакцины. Первым компонентом привили 802 503 человека, из них первично 590 562, для ревакцинации использована 211 941 доза вакцины. Второй компонент получил 744 431 человек, первично – 567 079, для ревакцинации – 177 352