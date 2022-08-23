В Курске отремонтировали 80% дорог от запланированного объема на 2022 год. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Первыми сдали улицы Маяковского и Октябрьскую. Продолжается реконструкция улицы Светлой. Трехкилометровый участок частично расширяют, обустраивают тротуары.

Также рабочие приступили к ремонту на улице Фестивальной. Здесь применяется инновационная технология - холодного ресайклинга. Она позволяет старое разрушенное полотно переработать специальной машиной, уплотнить и сверху уложить асфальтобетон. Это дает возможность быстро укрепить основание, что особенно актуально для Фестивальной, которая построена на участке с высокими грунтовыми водами.

Еще один объект - дорога из Северного микрорайона к трассе М-2 Крым. К концу сентября по ней запустят рабочее движение. Это позже запланированных сроков, но нужно дождаться переподключения газовых сетей.