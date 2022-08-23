Курские спортсмены завоевали 26 медалей на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Соревнования были посвящены 79-летию Победы в Курской битве. Фото со страницы МБУ СШОР №18 в VK.

В соревнованиях, посвященных 79-летию Победы в Курской битве, приняли участие свыше 120 человек. В активе курских спортсменов 26 медалей, восемь из которых – высшей пробы.

Побед в своих возрастных категориях добились:

Кирилл Рагулин – юноши 2009-10 годов рождения, 4 км;

Арсений Петров – юноши 2007-08 гг.р., 6 км;

Николай Киселев – юниоры 2003-04 гг.р., 8 км;

Эрика Маргарян – юниорки 2003-04 гг.р., 8 км;

Юлия Николаева – женщины 1983-2002 гг.р., 10 км;

Наталья Хващинская – женщины 1973-82 гг.р., 15 км;

Олег Карзанов – мужчины 1963-72 гг.р., 15 км;

Ирина Товмач – женщины 1962 гг.р. и старше, 1,2 км.

Как сообщалось ранее, курский «Авангард» одолел подмосковный «Пересвет». Очередную победу принес лучший бомбардир турнира Михаил Земсков.

Тем временем, курское «Динамо» проиграло столичному МБА. Действующие чемпионки России продолжают подготовку к сезону-2022/23.