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Политика22 августа 2022 18:59

На Курской АЭС пройдет тренировка

Мероприятие растянется на два дня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 23 по 24 августа на территории Курской АЭС состоится плановая противоаварийная тренировка. Программа предполагает передвижение противоаварийной мобильной техники и использование режима оповещения «Приведение в готовность».

Курян просят сохранять спокойствие.

- Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в работу энергоблоков, связанных с тренировкой, не предусмотрено и проводиться не будет, - отметили на станции.

Ранее КП сообщала, что по информации УФСБ РФ, украинские диверсанты за три дня - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. ЧП произошли в Курчатовском районе Курской области.