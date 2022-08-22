На Курской АЭС пройдет тренировка

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 23 по 24 августа на территории Курской АЭС состоится плановая противоаварийная тренировка. Программа предполагает передвижение противоаварийной мобильной техники и использование режима оповещения «Приведение в готовность».

Курян просят сохранять спокойствие.

- Действующие энергоблоки Курской АЭС во время тренировки будут работать в штатном режиме. Никаких вмешательств в работу энергоблоков, связанных с тренировкой, не предусмотрено и проводиться не будет, - отметили на станции.

Ранее КП сообщала, что по информации УФСБ РФ, украинские диверсанты за три дня - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. ЧП произошли в Курчатовском районе Курской области.