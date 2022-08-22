В районе улицы Энгельса в Курске перекрыли дорогу

Движение перекрыто из-за ремонтных работ в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 22 августа временно прекратили движения транспорта на участке дублера улицы Энгельса в районе дома № 171 в Курске. Перекрытие движения будет действовать до 20 сентября до 20:00, сообщает мэрия.

Причина — проведение неотложных ремонтных работ по замене участков тепловой сети филиалом ПАО «КВАДРА» — «Курская генерация».

Ранее КП сообщала, что продолжаются работы по ремонту участка автомобильной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной общей протяженностью более 2,8 километров.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, уже выполнено фрезерование в полном объеме.

22 августа должны завершить работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона типа SP-16.

Также на участке планируются замена люков и решеток, укрепление обочин асфальтогранулянтом от фрезерования, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки термопластиком после завершения ремонта.