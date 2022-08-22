27 августа курян приглашают на бесплатный концерт джаз-оркестра

В августе выступления в рамках проекта проходят каждую неделю Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 августа на Театральной площади в Курске прошел очередной концерт проекта «Музыка для всех».

Проект привлекает все больше слушателей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под открытым небом прозвучали арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии.

В ближайшие выходные курян снова приглашают на бесплатный концерт под открытым небом. Он также состоится на Театральной площади Курска.

Место проведения - центр Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начало в 19.00 27 августа. На этот раз здесь выступит джаз-оркестр имени Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.