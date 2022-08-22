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Звезды22 августа 2022 12:29

27 августа курян приглашают на бесплатный концерт джаз-оркестра

Выступление пройдет на Театральной площади
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В августе выступления в рамках проекта проходят каждую неделю

В августе выступления в рамках проекта проходят каждую неделю

Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 августа на Театральной площади в Курске прошел очередной концерт проекта «Музыка для всех».

Проект привлекает все больше слушателей

Проект привлекает все больше слушателей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под открытым небом прозвучали арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии.

В ближайшие выходные курян снова приглашают на бесплатный концерт под открытым небом. Он также состоится на Театральной площади Курска.

Место проведения - центр Курска

Место проведения - центр Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начало в 19.00 27 августа. На этот раз здесь выступит джаз-оркестр имени Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.