27 августа курян приглашают на бесплатный концерт джаз-оркестра

В августе выступления в рамках проекта проходят каждую неделю
Фото: Светлана ВОЛКОВА
20 августа на Театральной площади в Курске прошел очередной концерт проекта «Музыка для всех».
Проект привлекает все больше слушателей
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Под открытым небом прозвучали арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии.
В ближайшие выходные курян снова приглашают на бесплатный концерт под открытым небом. Он также состоится на Театральной площади Курска.
Место проведения - центр Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Начало в 19.00 27 августа. На этот раз здесь выступит джаз-оркестр имени Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.