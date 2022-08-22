Учебная неделя в курских школах будет начинаться с исполнения гимна

Школам за счет бюджета закупят госсимволику и флагштоки Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 сентября во всех школах Курска учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага.

Министерством просвещения утвержден церемониал поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для этого за счет средств федерального бюджета общеобразовательные организации получат государственную символику и флагштоки.

В апреле такие церемонии уже прошли в школах № № 46 и 58. А в период летних каникул — в муниципальных лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных лагерях.

— Все это позволит приобщить школьников к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и сохранению исторической памяти, — считают в комитете образования города.