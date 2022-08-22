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Деловой Курск22 августа 2022 9:14

В Курске на улице Карла Маркса ремонтируют дорогу

22 августа завершат работы по устройству выравнивающего слоя
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе идет ремонт дорог

В городе идет ремонт дорог

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются работы по ремонту участка автомобильной дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной общей протяженностью более 2,8 километров.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, уже выполнено фрезерование в полном объеме.

22 августа должны завершить работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона типа SP-16.

Также на участке планируются замена люков и решеток, укрепление обочин асфальтогранулянтом от фрезерования, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки термопластиком после завершения ремонта.

Ранее КП сообщала, что на 1-й Строительной приступили к устройству верхнего слоя дорожного покрытия. Длина объекта более 1,2 километра. Ремонт ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».