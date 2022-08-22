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Победа22 августа 2022 9:11

Из Курска отправился "Поезд Победы"

Конечная остановка - Кшень
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Состав пройдет по местам боевой славы

Состав пройдет по местам боевой славы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Поезд Победы» 22 августа отправился по маршруту Курск — Кшень.

Перед этим на Курском железнодорожном узле, на аллее Славы прошел торжественный митинг, который дал старт «Поезду Победы». Его пассажирами стали руководители областной и городской власти, железнодорожники, ветераны, представители общественности, юнармейцы. Движет состав паровоз «Эм», выпущенный в 1931 году Луганским паровозостроительным заводом и участвовавший в Курской битве.

На станциях по пути следования будут проходить торжественные мероприятия: возложения цветов, митинги, творческие номера.