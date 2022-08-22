В администрации Курской области произошли кадровые перестановки

Пока назначен и.о. комитета Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 22 августа пост председателя комитета цифрового развития и связи Курской области по собственному желанию покинул Александр Зотов. Об этом сообщили в обладминистрации.

Временно исполнять обязанности председателя будет Евгений Медведев. До этого он работал заместителем председателя этого комитета.

Ранее КП сообщала, что согласно уставу региона, который в июле единогласно принят областной Думой, региональную администрацию трансформируют в правительство. Отраслевые органы, осуществляющие работу по реализации двух и более национальных проектов, предложено преобразовать в министерства; их будет 16, сообщили в администрации региона.

Возглавит правительство региона первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. В новой структуре власти предполагается четыре вице-премьера и семь заместителей главы региона. Кадровые назначения в рамках формирования правительства должны состояться в течение двух месяцев.

Прозвучало предложение обратить внимание на усиление в правительстве такого направления, как туризм.