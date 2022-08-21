Курский «Авангард» одолел подмосковный «Пересвет»

В восьмом туре 27 августа подопечные Дениса Гершуна сыграют в Рязани с местным одноименным клубом. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Сегодня, 21 августа, в матче седьмого тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал дома домодедовский «Пересвет». Уже на 26-й минуте гости повели в счете – отличился Кудряшов. Но на перерыв команды ушли при равном счете – точный удар нанес Гершун (45-я). Едва начался второй тайм, как Игнатенко вывел хозяев вперед (на 49-й минуте). Победу «Авангарду» на 73-й минуте принес Земсков. Окончательный счет установил Наседкин, реализовав 11-метровый удар в ворота курян (89-я). Итог – 3:2 в пользу «Пересвета».

- С удовольствием наблюдал за игрой! Вперед, «Авангард»! Так держать! - написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 1 по-прежнему единолично лидирует «Авангард» с 19-ю очками. Далее следует брянское «Динамо» (15). В восьмом туре 27 августа подопечные Дениса Гершуна сыграют в Рязани с местным одноименным клубом.

Что касается бомбардирской гонки, то Земсков упрочил единоличное лидерство – у него стало восемь точных ударов. У его ближайших преследователей Рената Васиченко из «Сахалинца» и Романа Изотова из «Арсенала-2» по пять голов.