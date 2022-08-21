Курянам предлагают решить, когда начинать обучение в новой школе на проспекте Клыкова

Жителям проспекта Клыкова в Курске предлагают решить важный вопрос. В декабре 2022-го здесь завершится возведение новой школы на 1000 мест.

Как отметил глава региона Роман Старовойт, предполагалось, что занятия в учебном заведении начнутся сразу после новогодних каникул. Однако властям поступают просьбы приступить к обучению в новой школе с 1 сентября 2023 года. Некоторые родители и учителя не хотят разрывать образовательный процесс в середине года.

Поэтому губернатор организовал опрос на свой странице. Куряне могут выбрать, когда начинать уроки в новой школе на Клыкова. Голосование продлится до вечера 28 августа. На основе мнения большинства примут окончательное решение.

На момент публикации своим мнением поделились более 320 человек. Почти половина проголосовала за вариант с сентябрем 2023-го.