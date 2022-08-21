Курское «Динамо» проиграло столичному МБА

Лучшим снайпером стала Елизавета Шабанова - 16 очков. У Варвары Псаревой по восемь очков и подборов. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Вчера, 20 августа, в подмосковном "Go парке" курское «Динамо» в рамках подготовки к сезону-2022/23 встречалось со столичным МБА. После побед над оренбургской «Надеждой» (61:35) и красноярским «Енисеем» (82:69) подопечные Тибо Пети потерпели первое поражение в межсезонье. Уже к большому перерыву московский клуб добились ощутимого перевеса в 15 очков – 42:27. Курянки выиграли два заключительных отрезка, но сократить отставание хотя бы для перевода игры в овертайм не сумели. Итог – 67:60 в пользу МБА. Лучшим снайпером стала Елизавета Шабанова - 16 очков. У Варвары Псаревой по восемь очков и подборов.

Как сообщалось ранее, РФБ утвердила календарь чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги. «Динамо» начнет поход за титулом в Омске. Матч против «Нефтяника» состоится 3 октября. А уже 7 октября бело-голубые проведут первый домашний поединок. Соперник – ростовский «Пересвет-ЮФУ».

Тем временем, курянин Арсений Емельянов стал 2-кратным призером первенства России по спортивному ориентированию.