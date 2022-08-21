Курянин Арсений Емельянов стал 2-кратным призером первенства России по спортивному ориентированию

В соревнованиях участвовали более 1700 спортсменов от 11 до 67 лет из 55 регионов страны. Фото с сайта fcpsr.ru.

В соревнованиях в окрестностях базы отдыха ТГТУ «Сосновый угол» и села Лысые горы участвовали более 1700 спортсменов от 11 до 67 лет из 55 регионов страны. Арсений Емельянов принес в копилку сборной Курской области две медали. Наш земляк выступал среди юношей до 16 лет.

В кросс-классике дистанцию 5,1 километра он преодолел за 31 минуту 12 секунд. Это третий результат. Победу праздновал Георгий Королев (Саратовская область) – 28.42. Вторым финишировал Кирилл Пономарев (Пензенская область) – отставание 22 секунды.

В кросс-лонге Арсений добрался к финишу через 59 минут и 34 секунды после старта, заняв втрое место. Выиграл Пономарев – 56,11. Бронза досталась Сергею Зубову (республика Карелия) – отставание 3,34.