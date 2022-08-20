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Происшествия20 августа 2022 14:22

В центре Курска рабочие повредили водопровод

ЧП произошло во время ремонтных работ "Квадры"
Ольга ДАНИЛОВА
ЧП произошло на улице Ленина

ЧП произошло на улице Ленина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете ЖКХ, 20 августа при проведении работ на улице Ленина, 31 рабочие ПАО «Квадра» повредили водопровод.

В результате часть улиц Центрального округа осталась без холодной воды.

На место оперативно выехали сотрудники аварийной службы, в настоящий момент ведутся восстановительные работы.

В комитете ЖКХ уточняют, что поврежден трубопровод диаметром 80 мм. В результате чего снижено давление на центральном трубопроводе холодного водоснабжения от водонапорной станции.

Сейчас аварийная бригада МУП «Курскводоканал» выполняет ремонтно-восстановительные работы, ориентировочный срок восстановления до 20:30, уточнили в мэрии.