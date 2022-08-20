В Курске поставят памятник участковому высотой два с половиной метра

Монумент может появиться на проспекте Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продлен творческий конкурс на лучший проект скульптурной композиции «Участковому уполномоченному».

Конкурс объявил городской комитет архитектуры и градостроительства. Участие в нем принял всего один проект.

Скульптура представляет собой фигуру участкового и собаки. Планируется, что фигуру высотой в два с половиной метра выполнят в бронзе и установят на низком постаменте на проспекте Победы.

Конкурсная комиссия высказала замечания: например, обратила внимание на неточные изображения отличительных знаков, формы сотрудников УМВД.

Конкурс продлили на полтора месяца, чтобы автор уже представленной работы учел замечания в новом проекте, а также чтобы дать возможность поучаствовать другим желающим.

Комитет архитектуры и градостроительства просит направлять заявки на участие по адресу электронной почты: komarh46@mail.ru или на почтовый адрес комитета: 305004, город Курск, улица Ленина, 69, или предоставлять лично в комитет (каб. № 308, 3-й этаж).