За сутки ковид подтвердился у 235 курян

Пять человек находятся на ИВЛ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 20 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 122 795 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 235 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 224 человека, на ИВЛ – пять (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончался 2501 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.