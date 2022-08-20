Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 августа 2022 7:34

За сутки ковид подтвердился у 235 курян

В регионе растет заболеваемость коронавирусом
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пять человек находятся на ИВЛ

Пять человек находятся на ИВЛ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 20 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 122 795 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 235 - за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 224 человека, на ИВЛ – пять (трое – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончался 2501 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.