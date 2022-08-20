Курские легкоатлеты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

Кристина Манцурова. Фото со страницы спортсменки в VK.

В Москве на стадионе ОЦ им. братьев Знаменских прошел Кубок Москвы – «Мемориал В.П. Куца», который являлся заключительным стартом перед финалом серии соревнований «Королева российского спорта».

Курская легкоатлетка Кристина Манцурова завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров. Ее результат – 54,17 секунды. Бронзовым призером турнира в беге на 400 метров с барьерами стал Владимир Лысенко, выступающий за Московскую и Курскую области. Его результат 50,66 секунды.

Как сообщалось ранее, РФБ утвердила календарь чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги. Курское «Динамо» начнет чемпионат России в Омске. А завершат «регулярку» наши девушки домашним матчем с УГМК.