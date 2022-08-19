Курское «Динамо» начнет чемпионат России в Омске

«Динамо» начинает поход за титулом в Омске. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

РФБ утвердила календарь чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги. «Динамо» начинает поход за титулом в Омске. Матч против «Нефтяника» состоится 3 октября. А уже 7 октября бело-голубые проведут первый домашний поединок. Соперник – ростовский «Пересвет-ЮФУ».

Календарь оставшихся матчей:

11 октября. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Курск)

18 октября. «Динамо» (Курск) – БК «Самара» (Самара)

22 октября. «Динамо» (Новосибирская область) - «Динамо» (Курск)

26 октября. «Енисей» (Красноярский край) - «Динамо» (Курск)

2 ноября. «Спарта энд К» (Видное) - «Динамо» (Курск)

6 ноября. «Динамо» (Курск) – «Надежда» (Оренбургская область)

14 ноября. «Ника» (Сыктывкар) - «Динамо» (Курск)

17 ноября. «Динамо» (Курск) – МБА (Москва)

30 ноября. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)

7 декабря. «Динамо» (Курск) – «Нефтяник» (Омская область)

11 декабря. «Пересвет-ЮФУ» - «Динамо» (Курск)

15 декабря. «Динамо (Курск) - «Динамо» (Москва)

19 декабря. БК «Самара» - «Динамо» (Курск)

4 января 2023 года. «Динамо (Курск) - «Динамо» (Новосибирская область)

7 января. «Динамо» (Курск) – «Енисей»

12 января. «Динамо» (Курск) – «Спарта энд К»

16 января. «Надежда» - «Динамо» (Курск)

21 января. «Динамо» (Курск) – «Ника»

25 января. МБА - «Динамо» (Курск)

29 января. «Динамо» (Курск) – УГМК

По итогам двух кругов команды будут разбиты на две рейтинговые группы по шесть команд и сыграют между собой еще два круга (дома и в гостях). По итогам «регулярки» шесть команд верхней группы плюс две лучшие команды из нижней группы выйдут в плей-офф.