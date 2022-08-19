В Курске обследование в Диспансерном патруле прошли почти 800 человек

Диспансеризацию можно пройти абсолютно бесплатно Фото: Архив "КП"

В Курске продолжает работать Диспансерный патруль. Бригады медиков посещают людей с болезнями системы кровообращения из групп риска – с сопутствующими заболеваниями, не обращавшихся за медпомощью более двух лет. Врачи проводят опрос, измеряют артериальное давление и сатурацию, снимают электрокардиограмму, делают экспресс-тест на содержание глюкозы в крови. Все результаты вносятся в чек-лист, который передается в поликлинику врачам, а те при необходимости направляют к соответствующему специалисту или на дополнительное обследование.

Так, в областной администрации сообщают, что обследование в Диспансерном патруле прошли уже почти 800 курян. По результатам визитов 27 из них были направлены на экстренную госпитализацию с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и аритмией. В 30% случаев проводится корректировка лечения или направление на плановую консультацию специалистов.

Диспансеризацию можно пройти бесплатно во всех поликлиниках, центральных районных больницах региона, а также в торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. Для этого понадобятся только паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.