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Общество19 августа 2022 16:01

В Курске обследование в Диспансерном патруле прошли почти 800 человек

27 пациентов были направлены на экстренную госпитализацию
Кристина ГОРБАТЕНКО
Диспансеризацию можно пройти абсолютно бесплатно

Диспансеризацию можно пройти абсолютно бесплатно

Фото: Архив "КП"

В Курске продолжает работать Диспансерный патруль. Бригады медиков посещают людей с болезнями системы кровообращения из групп риска – с сопутствующими заболеваниями, не обращавшихся за медпомощью более двух лет. Врачи проводят опрос, измеряют артериальное давление и сатурацию, снимают электрокардиограмму, делают экспресс-тест на содержание глюкозы в крови. Все результаты вносятся в чек-лист, который передается в поликлинику врачам, а те при необходимости направляют к соответствующему специалисту или на дополнительное обследование.

Так, в областной администрации сообщают, что обследование в Диспансерном патруле прошли уже почти 800 курян. По результатам визитов 27 из них были направлены на экстренную госпитализацию с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и аритмией. В 30% случаев проводится корректировка лечения или направление на плановую консультацию специалистов.

Диспансеризацию можно пройти бесплатно во всех поликлиниках, центральных районных больницах региона, а также в торговом комплексе «МегаГРИНН» в Курске. Для этого понадобятся только паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.