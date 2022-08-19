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Общество19 августа 2022 15:04

В 2022 году в восьми районах Курской области отремонтируют школьные спортзалы

На эти цели выделено более 20,5 миллионов рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
В спортзалы закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь

В спортзалы закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь

Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщают, что ремонт спортивных залов пройдет в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета было выделено более 20,5 миллионов рублей.

Так, в Ясеновской средней школе Горшеченского района работы уже завершены. Отремонтировали стены, потолок, пол и оконные проемы, также привели в порядок системы отопления и вентиляции, заменили двери.

В Кобыльской и Марковской школах Глушковского района оштукатурили и покрасили стены, заменили двери. Сейчас ремонтируют раздевалки и душевые.

На базе спортзалов также появятся спортивные клубы, уже закуплены современные тренажеры и спортивный инвентарь.