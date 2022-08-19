Строительство переходной галереи в Курской ОКБ завершат осенью

В Курске строят два важных объекта здравоохранения Фото: Архив "КП"

В Курске на площадке инфекционного корпуса областной больницы продолжается строительство переходной галереи, соединяющей инфекционный корпус областной больницы с главным зданием. Также строят центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения.

Как сообщает губернатор Роман Старовойт, уже возведены стены, обустроена кровля, завершается внутренняя отделка. Параллельно прокладывается система внутреннего электроснабжения, ведутся сантехнические работы. Строительные работы планируют завершить в течение трех месяцев.

Помимо этого, на проспекте Надежды Плевицкой возводят детскую областную клиническую больницу. В медучреждении разместятся стационар на 320 коек, 24 отделения, четыре операционные, отделения анестезиологии, реанимации и диагностики. На площадке уже закончили земляные работы и забили контрольные сваи. Завершить строительство планируют в 2024 году.