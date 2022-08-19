В новом курском краеведческом музее разместят 50 тысяч экспонатов

Музей займет три этажа здания мужской гимназии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области создали концепцию музейной экспозиции областного краеведческого музея. Она разместится в здании мужской гимназии и займет три этажа. Общая площадь помещений будет более 3600 квадратных метров. Каждый зал получит индивидуальное цветовое решение. В них разместят около 50 тысяч экспонатов, которые будут периодически обновляться.

- Сейчас из-за ограниченной площади краеведческого музея многие экспонаты находятся в хранилищах. Новое здание позволит значительно увеличить экспозицию, - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В областной администрации рассказывают, что в музее появятся самостоятельные экспозиции разных эпох. Также хотят создать залы-трансформеры для временных выставок, пространства рассказывающие о современной Курской области, в том числе виртуальный полет над регионом и макет города. Здесь разместится и музей курского соловья, а также экспозиция редкой книги.

Помимо этого, рассматривают вариант воссоздания зала приемов, который можно использовать для тематических мероприятий.

Основные экспозиции об истории Курской области представят на втором этаже. Там же могут разместиться интерактивные аптека и почта. Будут оборудованы и экспозиции, посвященные известным курянам, музеи спорта и железнодорожника, кафе и смотровая площадка.

Для удобства посетителей создадут подробную систему навигации и qr-метки, будут предложены аудиогиды.