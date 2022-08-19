Под Курском нашли четыре артснаряда

Снаряды были обнаружены в Черемисиновском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи села Чернянка Черемисиновского района найден ВОП времен Великой Отечественной поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 19 августа.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что обнаружены были четыре артиллерийских снаряда 76 миллиметров. Их изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».