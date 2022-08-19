В Курске полиция ищет велосипедиста, который сбил женщину

Мужчина скрылся с места ДТП Фото: Архив "КП"

В региональном УГИБДД, рассказывают, 19 июля 2022 года примерно в 16:00 на улице Ленина неустановленный водитель ехал на черном велосипеде по тротуару. Напротив дома № 94 он сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина получила различные травмы, по ее словам, велосипедом управлял молодой человек. С места происшествия он скрылся.

Полиция проводит административное расследование этого дела и просит свидетелей и очевидцев ДТП сообщить имеющуюся информацию в ОГИБДД УМВД России по Курску по номеру: +7(4712) 36-72-89; +7(4712) 36-72-84.