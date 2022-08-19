В Курской области в ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда

Столкнулись мопед и легковушка Фото: Архив "КП"

По данным регионального УГИБДД, 18 августа примерно в 20:15 на 466 километре автодороги «М2-Крым» Фатежского района автомобиль «ВАЗ 21124 ЛАДА 112», за рулем которого был водитель 1958 года рождения, столкнулся с мопедом «Орион», под управлением несовершеннолетнего водителя 2008 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил ранения. По факту ДТП проводится проверка.

Всего 18 августа в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в 09:40 в Железногорске. По предварительным данным, на перекрестке улицы Ленина и улицы Гагарина водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «ФАВ Х80», не предоставил преимущество в движении машине скорой помощи «ГАЗ А6ВR3», за рулем который был водитель 1956 года рождения. Сообщается, что «скорая» ехала с включенными световыми и звуковыми спецсигналами.

В результате ДТП водитель автомобиля «ФАВ» и пассажиры 1973 и 1959 года рождения автомобиля скорой медицинской помощи получили травмы. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.