Курские огнеборцы спасли на пожаре трех щенков

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожар произошел поздней ночью 18 августа в поселке Искра Курского района. Огнем были охвачены хозяйственные постройки.

На место происшествия были направлены расчеты двух пожарно-спасательных частей Курска и добровольная пожарная дружина Щетинского сельского совета. Как рассказывают в региональном ГУ МЧС, рядом с горящими постройками пожарные увидели трех щенков. Четвероногим угрожала серьезная опасность. К счастью, спасателям удалось поймать животных и отвести их в безопасное место.

В результате пожара огонь уничтожил три хозпостройки. Предположительной причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Телефоны спасения: «101» и «112».