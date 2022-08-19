21 августа в центре Курска перекроют движение на пяти улицах

В забеге примут участие 3200 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

21 августа в Курске уже в третий раз пройдет забег «Курский характер». В этом году он приурочен ко Дню Государственного флага и годовщине победы в Курской битве.

Всего в забеге примут участие 3200 человек. Будут доступны два варианта дистанции: два километра для взрослых и детей и шесть километров – для участников старше 18 лет.

Маршрут начнется на Красной площади и будет проходить по улицам Горького, Мирной и парку «Боева дача».

В связи с этим в центре города будет временно ограничено движение: с 8.00 до 12.30 на Красной площади, с 9.45 до 12.00 на участках улиц Марата, Горького, Мирной и Тускарной.