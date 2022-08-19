20 августа курян приглашают на концерт под открытым небом

Подобные мероприятия в Курске проходят весь август Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 августа на Театральной площади в Курске состоится концерт проекта «Музыка для всех». Прозвучат арии из опер и оперетт, популярная современная вокальная и оркестровая музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением Юлии Жарковой и солистов филармонии. Начало концерта в 19:00.

А 19 августа в селе Красниково Пристенского района около водяной мельницы пройдет праздник «Яблочный Спас». Начнется он с молебна и освящения даров у храма Преображения Господня.

С 11:00 до 21:00 будут работать тематические площадки «Русь мастеровая», «Зона кузнеца», «Зона литейщика». Для художников откроется «Зона пленэра»: в режиме реального времени они напишут храм, Дом пекаря, пейзаж с мельницей. Посетители смогут попробовать выпечку из муки, производимой на водяной мельнице.

Для любителей активного отдыха на поляне перед лесом будет организована «Зона народных игр». Все желающие смогут поиграть в городки и посоревноваться на скорость в забивании гвоздей и беге в мешках, принять участие в других старинных русских забавах.