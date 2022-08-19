В Курске состоится День добровольца

Мероприятие пройдет 20 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске формируется батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки российских войск на территории ЛНР, ДНР и Украины, сообщает администрация региона.

Для тех, кто хочет вступить в него, 20 августа с 11.00 до 16.00 пройдет День добровольца. На Театральной площади, Новой Боевке и возле Дворца молодежи будут развернуты пункты, где можно записаться в батальон. Здесь пройдет показ техники, а также будет работать полевая кухня.

Ранее КП сообщала, что идет набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами России и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, сказали в обладминистрации. Возрастной ценз увеличен до 60 лет.

Подробности можно узнать в городских военкоматах по месту жительства: военкомат Центрального и Сеймского округов областного центра — улица Димитрова, 31, военкомат Железнодорожного округа — ул. 2-я Рабочая, 20 и пункт набора по контракту — ул. Союзная, 32.