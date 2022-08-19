Курское «Динамо» переиграло красноярский «Енисей»

Лучшими снайперами стали Ольга Фролкина (16 очков) Наталья Анойкина (13), Евгения Фролкина (13) и Елизавета Шабанова (10). Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Вчера, 18 августа, в столичном «Баскет Холле» курское «Динамо» в рамках подготовки к сезону-2022/23 встречалось с «Енисеем» из Красноярска. Как и в недавней встрече с «Надеждой», уже после первой четверти наши девушки создали солидный задел (21:14). Потом последовала пробуксовка во втором отрезке (17:20), но в дальнейшем курянки лишь наращивали преимущество, добившись итоговых «+13» – 82:69.

Лучшими снайперами стали Ольга Фролкина (16 очков) Наталья Анойкина (13), Евгения Фролкина (13) и Елизавета Шабанова (10). Завтра, 20 августа, в подмосковном "Go парке" курские баскетболистки встретятся со столичной МБА.