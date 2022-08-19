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Здоровье19 августа 2022 6:47

В поликлинику 6 Курска закупят новое медицинское оборудование

Сюда поставят рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ и стоматологические установки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
До ремонта медучреждение находилось в удручающем состоянии

До ремонта медучреждение находилось в удручающем состоянии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинике №6 Курска продолжаются капитальные ремонтные работы.

В здании поликлиники заменят инженерные сети - систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, проведут внутреннюю отделку. На эти цели выделен 191 млн рублей. Планируется закупить новое медицинское оборудование – рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ и стоматологические установки.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Курске ремонтируют три городские поликлиники - №3, №5 и №6. К этим учреждениям прикреплена в общей сложности почти половина жителей областного центра. Всего на ремонт направлено более 560 млн рублей, из них 145 млн рублей - на закупку медицинского оборудования и мебели.