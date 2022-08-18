В Курске продолжается ремонт дороги на 1-й Строительной улице

Длина объекта более 1,2 километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На курских улицах продолжаются дорожные работы. Так, на 1-й Строительной приступили к устройству верхнего слоя дорожного покрытия. Длина объекта более 1,2 км. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что на первом этапе ремонта улицы дорожники провели фрезерования старого асфальта и уложили около полутора тысяч тонн выравнивающего слоя из асфальтобетона SP-16. Устройство верхнего слоя планируют завершить к субботе.

Кроме восстановления дороги, здесь частично отремонтируют тротуары, нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.