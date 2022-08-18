В Курске потушили гараж на улице Косухина

Ущерб и причина пожара устанавливаются Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 августа в 14:22. На улице Косухина горел частный гараж. О пожаре сообщал и Роман Старовойт.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции и скорой помощи, а также работники электрических сетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 14:26, справиться с огнем удалось в 14:33. Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате возгорания огнем поврежден кирпичный гараж на площади десять квадратных метров. Никто не пострадал. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».