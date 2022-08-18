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Общество18 августа 2022 12:58

В Курске реконструируют канализационную сеть от улицы Степной до ПЛК

Регион получит более 760 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Реконструкция канализации улучшит экологическую ситуацию для жителей микрорайона Магистральный

Реконструкция канализации улучшит экологическую ситуацию для жителей микрорайона Магистральный

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 18 августа на традиционном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию он защитил заявку Курской области на модернизацию ЖКХ. Теперь регион получит свыше 760 миллионов рублей.

Так, на эти средства будет реконструирована канализационная сеть от улицы 1-я Степная до проспекта Ленинского Комсомола. Это улучшит водоотведение и экологическую ситуацию для жителей микрорайона Магистральный и ряда промышленных предприятий. Установят более четырех километров новых труб до конца 2023 года. В ближайшее время регион получит свыше 177 миллионов рублей из федерального бюджета.

Также модернизируют насосную станцию водопровода № 7, она изношена более чем наполовину. Это обеспечит водоснабжением новую многоэтажную застройку на улице Энгельса. Нам эти цели выделят 360 миллионов рублей.

А на реконструкцию тепловых сетей по улице Ленина и прилегающим улицам Курска направят 222 миллиона рублей. Это повысит надежность и эффективность системы теплоснабжения.