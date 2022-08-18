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Происшествия18 августа 2022 12:10

Роман Старовойт объяснил причину громкого хлопка, который напугал жителей Курской области

О громких звуках куряне активно сообщали в соцсетях
Кристина ГОРБАТЕНКО
По словам губернатора, громкие хлопки могут быть вызваны работой авиации

По словам губернатора, громкие хлопки могут быть вызваны работой авиации

Фото: Архив "КП"

Днем 18 августа в социальных сетях куряне начали сообщать, что слышали громкие звуки сразу в нескольких районах города. Возможную причину хлопка объяснил губернатор Роман Старовойт.

- Громкие звуки, о которых сообщают в соцсетях, могут быть вызваны работой авиации. В случае поступления какой-либо новой информации она будет оперативно доведена до сведения курян, - заявил глава региона.

Также Роман Старовойт сообщил, что в районе улицы Косухина горит гараж.

- По информации комитета региональной безопасности в Курске в районе улицы Косухина горит частный гараж. Предположительно внутри может находиться автомобиль. На место выехали спасатели. Никаких других происшествий в областном центре не зафиксировано, - сказал губернатор.