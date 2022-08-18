На площади Добролюбова в Курске высадят 20 шаровидных туй

Продолжается благоустройство Курска ко Дню города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курск продолжают благоустраивать ко Дню города. Так, в преддверии этого праздника сегодня, 18 августа, на разворотном кольце, которое находится на площади Добролюбова, высадят 20 шаровидных туй.

В городской администрации рассказали, что растения привезли в Курск из Московского питомника.

Продолжаются и летние работы по уходу за деревьями и кустарниками. Как рассказали в комитете городского хозяйства, уход за зелеными насаждениями включает в себя обрезку, защиту от болезней и вредителей, подкормку минеральными удобрениями, а также полив.

Так, в скверах, расположенных на улицах Звездной, Сонина, проспектах Вячеслава Клыкова и Победы, возле здания филармонии, а также в сквере на пересечении улиц Челюскинцев и Лысой горы и в парке Героев Гражданской войны, рабочие удалили сухие, поврежденные за зиму и неправильно растущие ветви.

Помимо этого, произвели санитарную и омолаживающую обрезку 60 деревьев по улице Максима Горького.

Также рабочие полили и подкормили минеральными удобрениями почти три с половиной тысячи саженцев на улицах Просторной, Перекальского, проспектах Дружбы и Победы.