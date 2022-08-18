В Курске автобус ПАЗ сбил пенсионерку

Авария произошла на улице Маяковского Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 17 августа примерно в 21:35 на улице Маяковского. По данным регионального УГИБДД, водитель 1961 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ 32054», сбил женщину-пешехода 1942 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги не по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована. Полиция выясняет причины аварии.

Всего17 августа в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Еще одна авария произошла в Солнцевском районе в 17:30. По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, управляя мотоциклом «Омакс», не справился с управлением. Мотоцикл перевернулся.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир 1986 года рождения получили травмы.