Суд оставил без изменения приговор курянину, стрелявшему из окна в детей

Обвиняемый вину свою не признал Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд оставил без изменения приговор 40-летнему жителю Курска, который стрелял с четвертого этажа дома по улице Энергетиков в детей.

Ранее Промышленный райсуд Курска 27 апреля 2022 года признал мужчину виновным в четырех умышленных преступлениях: хулиганство, незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере; незаконное приобретение и хранение боеприпасов (190 патронов), а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (револьвера).

Кстати, у осужденного курянина было разрешение на хранение и ношение оружия.

ЧП произошло вечером 10 августа 2021 года. Мужчина был у себя в квартире в многоэтажном доме по улице Энергетиков Курска. Из окна он увидел возле находившегося у него в пользовании автомобиля Lada Vesta, припаркованного во дворе, двоих ребят.

- Дети не пытались повредить или открыть автомобиль, но мужчина взял из сейфа свою пневматическую пружинно-поршневую винтовку. Она не относится к огнестрельному оружию. И беспричинно, из хулиганских побуждений, с расстояния примерно 51 метр дважды прицельно выстрелил в 12-летних мальчиков, - рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В результате один из мальчиков получил пневмострельное непроникающее ранение грудной клетки. Пуля попала ребенку справа в грудь, ранение оценили как повлекшее легкий вред здоровью.

В суде стрелок свою вину не признал, утверждал, что у машины увидел молодых людей на вид 20-летних, в капюшонах и кепках, которые что-то пытались с автомобилем сделать, после чего он сделал сначала один предупредительный холостой выстрел, затем выстрелил в асфальт рядом с ними. Молодые люди убежали, он пошел спать, но через некоторое время его разбудили сотрудники полиции.

Наркотики, оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли у мужчины в ту же ночь 11 августа во время осмотра квартиры сотрудниками правоохранительных органов.

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222 УК РФ, суд окончательно назначил курянину четыре года исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты – осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, просили смягчить наказание, однако Курский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу, сказали в ведомстве.