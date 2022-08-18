Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 8:25

Курский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по детским товарам

Звонить можно в рабочее время
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Перед началом учебного года можно получить консультацию по качеству товаров для детей

Перед началом учебного года можно получить консультацию по качеству товаров для детей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии нового учебного года, по 26 августа, в управлении Роспотребнадзора по Курской области работает «горячая линия», в рамках которой специалисты помогут курянам сориентироваться в вопросах качества и безопасности товаров детского ассортимента (одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцелярских товаров, детской мебели, игрушек, детского питания и других), расскажут о правах граждан, гарантированных законом о защите прав потребителей, помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров для детей.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно, позвонив по телефону в Курске — 58-71-86. Звонки принимают в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Кроме того, получить разъяснения по интересующим вопросам можно, позвонив по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, — 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).