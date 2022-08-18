Курский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по детским товарам

Перед началом учебного года можно получить консультацию по качеству товаров для детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии нового учебного года, по 26 августа, в управлении Роспотребнадзора по Курской области работает «горячая линия», в рамках которой специалисты помогут курянам сориентироваться в вопросах качества и безопасности товаров детского ассортимента (одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцелярских товаров, детской мебели, игрушек, детского питания и других), расскажут о правах граждан, гарантированных законом о защите прав потребителей, помогут оформить претензию в случае нарушения действующего законодательства, регулирующего продажу товаров для детей.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно, позвонив по телефону в Курске — 58-71-86. Звонки принимают в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу — с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Кроме того, получить разъяснения по интересующим вопросам можно, позвонив по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме, — 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).