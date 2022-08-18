Годовая инфляция в июле в Курской области составила 17,6%

В регионе увеличилось предложение говядины, телятины и свинины Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в июле 2022 года в Курской области замедлилась до 17,6%.

Этому способствовали увеличение предложения на некоторых товарных рынках, укрепление рубля, а также охлаждение спроса жителей региона на ряд непродовольственных товаров после его всплеска в марте.

Основной вклад в замедление продовольственной инфляции в курском регионе (снижение относительно июня почти на 1,4 п.п. до 19,3%) внесла летняя корректировка цен на овощи и фрукты. Выросли объемы импортных товаров, а также произошло насыщение рынка отечественной продукцией. В регионе также увеличилось предложение говядины, телятины и свинины, поскольку региональные животноводческие хозяйства нарастили объемы производства. Это, а также рост поставок из-за рубежа вследствие беспошлинного ввоза замороженной говядины, сказались на снижении темпов прироста цен на отдельные виды мясной продукции – в частности, на колбасу и сосиски.

Как отмечают в Курском отделении Банка России, почти на 0,9 п.п снизилась инфляция за месяц на непродовольственные товары, составив 19,5%. Меньшими темпами в июле дорожали, к примеру, строительные материалы. Из-за ограничений на экспорт некоторых видов лесоматериалов отечественные предприятия деревообрабатывающей отрасли переориентировались на внутренний рынок. Предложение пиломатериалов расширилось и, как следствие, ускорилось снижение цен на обрезную доску и древесно-стружечные плиты.

В сфере услуг годовая инфляция в июле составила 9,8% (уменьшение на 0,5 п.п.). На ее снижение повлияла в том числе меньшая индексация тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом.