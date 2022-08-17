Курское «Динамо» выиграло первый спарринг в межсезонье

Лучшими снайперами в составе курского клуба стали Елизавета Шабанова (десять очков) и Александра Штанько (девять очков и восемь подборов). Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 17 августа, в столичном «Баскет Холле» курское «Динамо» в рамках подготовки к сезону-2022/23 встречалось с «Надеждой» из Оренбургской области. Уже после первой четверти исход встречи оказался предрешен – 24:10. К концу третьего игрового отрезка перевес динамовок составил 27 очков. И даже уступив в четвертой четверти (7:8), курянки добились разгромной победы – 61:35. Лучшими снайперами в составе курского клуба стали Елизавета Шабанова (десять очков) и Александра Штанько (девять очков и восемь подборов).

Завтра, 18 августа, «Динамо» сразится в «Баскет Холле» с красноярским "Енисеем". Начало игры в 13:30.