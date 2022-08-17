Через регион пройдет велопробег "Курская Дуга"

Пробег охватит места боевой славы Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 сентября в Курской области пройдет межрегиональный патриотический велопробег по местам боевой славы "Курская дуга".

Велопробег пройдет по следующему маршруту: Курск (Мемориал "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.") – стела "Ангел мира" (Фатежский район) – мемориал "Тепловские высоты" (Поныровский район) – поселок Поныри (музей Курской битвы) – поселок Золотухино – местечко Свобода (музей "КП Ценрального фронта") – Курск (Мемориал "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.").

По пути следования велопробега пройдут короткие митинги и возложения цветов, а также краткие исторические экскурсии.

Ранее КП сообщала, что 22 и 23 августа в Курской области будет курсировать «Поезд Победы – Дорога Памяти». Он проедет по маршрутам Курск – Щигры – Черемисиново – Мармыжи – Кшень – Курск и Курск – Золотухино – Поныри – Курск. В областном центре и районах пройдут церемонии возложения к памятникам.

А к празднованию 80-й годовщины Победы в Курской битве откроют монумент мемориального комплекса «Курская битва» в Понырях.