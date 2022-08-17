Через Курск пройдет "Поезд Победы"

В течение всего года в регионе пройдет ряд культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Курской битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 и 23 августа в Курской области будет курсировать «Поезд Победы – Дорога Памяти». Он проедет по маршрутам Курск – Щигры – Черемисиново – Мармыжи – Кшень – Курск и Курск – Золотухино – Поныри – Курск. В областном центре и районах пройдут церемонии возложения к памятникам.

К празднованию 80-й годовщины Победы в Курской битве откроют монумент мемориального комплекса «Курская битва» в Понырях.

К концу этого года завершат реконструкцию парка «Патриот».

23 августа 2023 года в областном центре пройдет торжественный парад с участием войск Курского территориального гарнизона, запланирован «Бессмертный полк Курской битвы» и марш-парад духовых оркестров «Мелодии Победы». Жителей области также ждет фестиваль военно-исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». В честь участников Курской битвы в регионе высажен «Сад памяти», весной 2023 года планируется посадка леса в виде еще одного геоглифа. Выбирается земельный участок.

В течение всего года в регионе пройдет ряд культурных и спортивных мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Курской битве. В музеях Курска и Москвы пройдут тематические выставки. Также планируется провести региональную единовременную денежную выплату, сказали в администрации региона.