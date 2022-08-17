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Политика17 августа 2022 13:04

Курян приглашают на День фронтовой собаки

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Курск — Город воинской славы»
Ольга ДАНИЛОВА
Гостям расскажут о роли четвероногих в годы Великой Отечественной войны

Гостям расскажут о роли четвероногих в годы Великой Отечественной войны

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр историко-культурного наследия города Курска приглашает на День фронтовой собаки.

19 августа в 10.00 в выставочном центре «Курск — Город воинской славы» (ул. К. Маркса, 58) пройдет выставка рисунков юных курян — воспитанников детского сада № 78 и участников профильной смены «Радуга-2022». Также в ходе встречи гостям мероприятия расскажут о роли собак в годы Великой Отечественной войны и познакомят с их обязанностями сегодня.

Кроме того, состоятся показательные выступления служебной собаки управления Росгвардии по Курской области.

Телефон для справок: +7 (4712) 50-00-68.