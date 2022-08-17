Курян приглашают на День фронтовой собаки

Гостям расскажут о роли четвероногих в годы Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр историко-культурного наследия города Курска приглашает на День фронтовой собаки.

19 августа в 10.00 в выставочном центре «Курск — Город воинской славы» (ул. К. Маркса, 58) пройдет выставка рисунков юных курян — воспитанников детского сада № 78 и участников профильной смены «Радуга-2022». Также в ходе встречи гостям мероприятия расскажут о роли собак в годы Великой Отечественной войны и познакомят с их обязанностями сегодня.

Кроме того, состоятся показательные выступления служебной собаки управления Росгвардии по Курской области.

Телефон для справок: +7 (4712) 50-00-68.